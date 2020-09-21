Luis Suárez e Atlético de Madrid chegam a acordo por dois anos

O atacante Luis Suárez possui um acordo com o Atlético de Madrid para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O contrato oferecido foi de dois anos, o que agradou o uruguaio de 33 anos, além do permanente contato de Diego Simeone para comunicar sobre os avanços e demonstrar desejo no veterano.Apesar da negociação ainda ser considerada complicada, o camisa nove decidiu abrir mão do que receberia pela atual temporada e chegou a um acordo pela rescisão contratual com o clube catalão nesta segunda-feira, segundo a "RAC1". Dessa forma, o uruguaio sairá livre da equipe culé, o que facilita a contratação por parte dos colchoneros. Ainda assim, a saída de Diego Costa é considerada chave e o espanhol não tem propostas concretas.