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futebol

Luis Suárez e Atlético de Madrid chegam a acordo por dois anos

Apesar de clube e jogador terem negociado as bases do contrato, atacante uruguaio ainda está longe da equipe colchonera. Diego Simeone pode ser fator importante na negociação...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:29

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 08:29
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
O atacante Luis Suárez possui um acordo com o Atlético de Madrid para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O contrato oferecido foi de dois anos, o que agradou o uruguaio de 33 anos, além do permanente contato de Diego Simeone para comunicar sobre os avanços e demonstrar desejo no veterano.Apesar da negociação ainda ser considerada complicada, o camisa nove decidiu abrir mão do que receberia pela atual temporada e chegou a um acordo pela rescisão contratual com o clube catalão nesta segunda-feira, segundo a "RAC1". Dessa forma, o uruguaio sairá livre da equipe culé, o que facilita a contratação por parte dos colchoneros. Ainda assim, a saída de Diego Costa é considerada chave e o espanhol não tem propostas concretas.
A desistências da Juventus foi um passo importante para o Atlético de Madrid, pois os italianos eram considerados favoritos na disputa. Ainda assim, os espanhóis precisam superar problemas e costurar um acordo salarial, uma vez que Suárez pode vir a ser o atleta mais bem pago da equipe colchonera caso seja oficializado.

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