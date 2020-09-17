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futebol

Luis Suárez é aguardado em Perugia, na Itália, nesta quinta-feira

Uruguaio deve dar andamento ao processo de dupla nacionalidade para ser contratado pela Juventus. Processo burocrático é o principal fator contra a transferência do atacante...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 09:17
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O atacante Luis Suárez é esperado em Perugia, na Itália, nesta quinta-feira para realizar o processo que irá permitir a obtenção da dupla nacionalidade necessária para que o uruguaio jogue pela Juventus. O centroavante foi visto treinando em Barcelona nesta manhã e deveria viajar imediatamente para o País da Bota para chegar em tempo de fazer os exames.A obtenção da dupla nacionalidade é o principal fator que joga contra a ida de Suárez para a Velha Senhora por conta de todo o processo burocrático que existe. A janela de transferências se encerra no próximo dia cinco de outubro, enquanto as inscrições para a disputa da Liga dos Campeões terminam no dia seis de outubro.
Caso a transferência não seja realizada, o técnico Ronald Koeman abriu espaço para que o uruguaio siga no Barcelona, apesar de não fazer parte dos planos do técnico holandês. Dessa forma, o atacante iria procurar um outro destino para atuar em 2021, quando deixaria o Barcelona sem custos.

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