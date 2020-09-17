Luis Suárez é aguardado em Perugia, na Itália, nesta quinta-feira

O atacante Luis Suárez é esperado em Perugia, na Itália, nesta quinta-feira para realizar o processo que irá permitir a obtenção da dupla nacionalidade necessária para que o uruguaio jogue pela Juventus. O centroavante foi visto treinando em Barcelona nesta manhã e deveria viajar imediatamente para o País da Bota para chegar em tempo de fazer os exames.A obtenção da dupla nacionalidade é o principal fator que joga contra a ida de Suárez para a Velha Senhora por conta de todo o processo burocrático que existe. A janela de transferências se encerra no próximo dia cinco de outubro, enquanto as inscrições para a disputa da Liga dos Campeões terminam no dia seis de outubro.