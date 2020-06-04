Luis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O atacante Luis Suárez espera receber alta médica na próxima semana e deve estar em campo com o time do Barcelona contra o Mallorca, no próximo dia 13. O atleta sofreu grave lesão no joelho em janeiro, na Supercopa da Espanha, teve que passar por uma operação e viu sua temporada perto do fim de maneira melancólica. No entanto, a paralisação das competições por conta da COVID-19 ajudou o uruguaio.

Quique Setién também está satisfeito, pois desde que chegou ao clube, não pôde contar com a presença do camisa nove na equipe, tendo que reinventar o estilo de jogo. Durante a pandemia, o centroavante teve muito trabalho de fortalecimento e prevenção e um retorno progressivo aos treinos com os companheiros.

O uruguaio disse para os meios oficiais do Barcelona sobre as sensações de poder voltar a atuar após cinco meses parado.

- Não estamos acostumados a jogar no calor do verão, mas estamos nos adaptando. Quanto ao público, é peculiar jogar sem torcida nos estádios, mas também temos que nos adaptar, focar no futebol e tentar vencer os jogos para conquistar a LaLiga.