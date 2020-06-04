Luis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13

O atacante Luis Suárez espera receber alta médica na próxima semana e deve estar em campo com o time do Barcelona contra o Mallorca, no próximo dia 13. O atleta sofreu grave lesão no joelho em janeiro, na Supercopa da Espanha, teve que passar por uma operação e viu sua temporada perto do fim de maneira melancólica. No entanto, a paralisação das competições por conta da COVID-19 ajudou o uruguaio.
Quique Setién também está satisfeito, pois desde que chegou ao clube, não pôde contar com a presença do camisa nove na equipe, tendo que reinventar o estilo de jogo. Durante a pandemia, o centroavante teve muito trabalho de fortalecimento e prevenção e um retorno progressivo aos treinos com os companheiros.
O uruguaio disse para os meios oficiais do Barcelona sobre as sensações de poder voltar a atuar após cinco meses parado.
- Não estamos acostumados a jogar no calor do verão, mas estamos nos adaptando. Quanto ao público, é peculiar jogar sem torcida nos estádios, mas também temos que nos adaptar, focar no futebol e tentar vencer os jogos para conquistar a LaLiga.
Mesmo após um longo período parado por conta da lesão, Suárez é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Espanhol, com 11 gols, atrás apenas de Messi, com 19, e Benzema, que tem 14 tentos. A volta do uruguaio é importante para um time que sofria com lesões antes da paralisação e com o cansaço evidente de atletas em campo.E MAIS:Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro MartínezDiego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá presoBoateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismoFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do Português E MAIS: