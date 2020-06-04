Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13

Uruguaio irá voltar a atuar contra o Mallorca após cinco meses parado por conta de grave lesão no joelho. Recuperação do atacante foi gradual e atleta se sente preparado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 12:42

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 12:42

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante Luis Suárez espera receber alta médica na próxima semana e deve estar em campo com o time do Barcelona contra o Mallorca, no próximo dia 13. O atleta sofreu grave lesão no joelho em janeiro, na Supercopa da Espanha, teve que passar por uma operação e viu sua temporada perto do fim de maneira melancólica. No entanto, a paralisação das competições por conta da COVID-19 ajudou o uruguaio.
Quique Setién também está satisfeito, pois desde que chegou ao clube, não pôde contar com a presença do camisa nove na equipe, tendo que reinventar o estilo de jogo. Durante a pandemia, o centroavante teve muito trabalho de fortalecimento e prevenção e um retorno progressivo aos treinos com os companheiros.
O uruguaio disse para os meios oficiais do Barcelona sobre as sensações de poder voltar a atuar após cinco meses parado.
- Não estamos acostumados a jogar no calor do verão, mas estamos nos adaptando. Quanto ao público, é peculiar jogar sem torcida nos estádios, mas também temos que nos adaptar, focar no futebol e tentar vencer os jogos para conquistar a LaLiga.
Mesmo após um longo período parado por conta da lesão, Suárez é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Espanhol, com 11 gols, atrás apenas de Messi, com 19, e Benzema, que tem 14 tentos. A volta do uruguaio é importante para um time que sofria com lesões antes da paralisação e com o cansaço evidente de atletas em campo.E MAIS:Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro MartínezDiego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá presoBoateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismoFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do Português E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados