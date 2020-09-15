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futebol

Luis Suárez descarta ida para a Juventus por conta de passaporte

Atacante uruguaio não consegue tirar passaporte italiano antes do dia 6 de outubro, último dia para inscrição de atletas na fase de grupos da Champions. Situação segue indefinida...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 14:33
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O atacante Luis Suárez descartou a transferência para a Juventus, pois não conseguirá o passaporte italiano para jogar no país antes do dia 6 de outubro, de acordo com a “RAC1”. Por conta da dificuldade, os dirigentes da Velha Senhora passaram a tratar a chegada de Edin Dzeko, da Roma, como prioridade.
Enquanto isso, o uruguaio tem outras ofertas e o Atlético de Madrid foi o clube que mais se aproximou do centroavante nos últimos dias, porém não foi a única equipe. Mesmo com a situação indefinida, Ramón Planes, diretor esportivo do Barcelona, afirmou nesta terça-feira que os culés seguem em busca de um atacante.O veterano de 33 anos não está nos planos do técnico Ronald Koeman para a atual temporada do Barça e o clube tenta negociá-lo, uma vez que seu contrato termina em 2021. Na última campanha com a camisa blaugrana, Suárez marcou 21 gols e deu 12 assistências em 36 partidas disputadas.

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