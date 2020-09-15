Luis Suárez descarta ida para a Juventus por conta de passaporte

O atacante Luis Suárez descartou a transferência para a Juventus, pois não conseguirá o passaporte italiano para jogar no país antes do dia 6 de outubro, de acordo com a “RAC1”. Por conta da dificuldade, os dirigentes da Velha Senhora passaram a tratar a chegada de Edin Dzeko, da Roma, como prioridade.

Enquanto isso, o uruguaio tem outras ofertas e o Atlético de Madrid foi o clube que mais se aproximou do centroavante nos últimos dias, porém não foi a única equipe. Mesmo com a situação indefinida, Ramón Planes, diretor esportivo do Barcelona, afirmou nesta terça-feira que os culés seguem em busca de um atacante.O veterano de 33 anos não está nos planos do técnico Ronald Koeman para a atual temporada do Barça e o clube tenta negociá-lo, uma vez que seu contrato termina em 2021. Na última campanha com a camisa blaugrana, Suárez marcou 21 gols e deu 12 assistências em 36 partidas disputadas.