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futebol

Luis Suárez critica o Barcelona: 'Tinham que deixar Messi sair'

Atacante uruguaio não revelou futuro do craque argentino, mas revelou possibilidade de permanência do camisa 10 caso se sinta feliz na Catalunha e entre uma nova diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 08:24

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 08:24

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O atacante Luis Suárez deu sua opinião sobre a decisão de Messi de querer sair do Barcelona e afirmou que o clube deveria respeitar a decisão do jogador, em entrevista à “ESPN”. O uruguaio também confirmou que deu apoio ao ex-companheiro em todos os momentos, mas também não descartou uma permanência do camisa 10 na Catalunha.
- O fato de Messi querer deixar o Barcelona não foi um gesto por minha causa. Tinham que respeitar a decisão dele querer sair. Por respeito a relação que tenho com Leo, não vou dizer o que conversamos, mas viveu uma situação muito difícil e complicada. Ele queria ir e o clube não deixava. Eu tratei de apoiá-lo.
Apesar de quase ter saído nesta temporada, o camisa nove do Atlético de Madrid acredita que, caso haja mudanças no Barça, Messi pode seguir vestindo a camisa blaugrana.
- Leo é consciente do que é para o Barcelona. Ele deu coisas que o clube nunca imaginou. Ele tem que seguir sendo o número um, o melhor e ser feliz. Há a possibilidade de Messi jogar em outro clube, mas se voltar a se sentir cômodo, feliz e chegar outra diretoria, vai querer seguir no clube. Como amigo, vou estar feliz se estiver bem lá e se tiver que ir para outra equipe, também.
Com contrato até o final da temporada, Messi pode assinar um pré-contrato com um novo time a partir de janeiro. O Barcelona passa por um momento de profunda crise política no último ano de mandato de Josep Maria Bartomeu. Apesar disso, dentro de campo o argentino tem correspondido e ajudado o time neste início de temporada.

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