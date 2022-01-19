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futebol

Luis Suárez considera transferência para clube da Premier League

Steven Gerrard, técnico do Aston Villa, tem interesse na contratação do centroavante. Uruguaio encerra contrato com o Atlético de Madrid ao fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 10:16

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 10:16

Steven Gerrard, técnico do Aston Villa, chamou Luis Suárez para jogar no clube de Birmingham na próxima temporada, segundo o jornalista Gerard Romero. O centroavante do Atlético de Madrid tem contrato até o fim da temporada e estará livre para negociar com um novo clube.O comandante do clube da Premier League possui boa relação com o atacante uruguaio devido ao período em que atuaram juntos com a camisa do Liverpool. Dessa forma, o veterano também poderia se reencontrar com Philippe Coutinho caso o Aston Villa exerça a opção de compra do brasileiro ao fim da temporada.
> Veja a tabela da Premier League
As informações do jornalista também apontam que Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG e um clube da Arábia Saudita fizeram ofertas pele centroavante, mas Suárez recusou todas as propostas e está focado em voltar a jogar na Premier League.
O cenário também agrada o Aston Villa, que poderia trazer um reforço de peso e sem custos devido ao término do vínculo com o Atlético de Madrid. Na atual temporada, Suárez disputou 27 partidas, anotou nove gols e contribuiu com duas assistências.
Crédito: SuárezéalvodeinteressedoAstonVillanapróximatemporada(JOSEPLAGO/AFP

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