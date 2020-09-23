Luis Suárez chora ao deixar última sessão de treinamentos no Barcelona

Após realizar seu último treinamento como jogador do Barcelona e companheiro de Messi nesta quarta-feira, Luis Suárez foi flagrado chorando ao sair em seu carro no Centro de Treinamento. O uruguaio já se despediu dos colegas de equipe e deve ser anunciado como novo jogador do Atlético de Madrid nos próximos dias.O adeus, segundo testemunhas, foi bastante emotivo após seis anos defendendo a camisa blaugrana. O técnico Ronald Koeman já havia dito ao camisa nove que não contaria com ele para esta temporada e dará descanso aos jogadores nesta quinta-feira antes do primeiro confronto do Barcelona pelo Campeonato Espanhol.