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futebol

Luis Suárez chora ao deixar última sessão de treinamentos no Barcelona

Segundo testemunhas, despedida do uruguaio com os companheiros foi bastante emotiva. Atacante de 33 anos está próximo de assinar novo contrato com o Atlético de Madrid...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 10:30
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
Após realizar seu último treinamento como jogador do Barcelona e companheiro de Messi nesta quarta-feira, Luis Suárez foi flagrado chorando ao sair em seu carro no Centro de Treinamento. O uruguaio já se despediu dos colegas de equipe e deve ser anunciado como novo jogador do Atlético de Madrid nos próximos dias.O adeus, segundo testemunhas, foi bastante emotivo após seis anos defendendo a camisa blaugrana. O técnico Ronald Koeman já havia dito ao camisa nove que não contaria com ele para esta temporada e dará descanso aos jogadores nesta quinta-feira antes do primeiro confronto do Barcelona pelo Campeonato Espanhol.
Os culés chegaram a um acordo com a equipe colchonera para a transferência do veterano na última terça-feira e falta apenas a assinatura de Suárez com o time comandado por Diego SImeone. O uruguaio irá ocupar a vaga deixada por Morata, emprestado para a Juventus.

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