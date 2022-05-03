Luis Phelipe celebra bom início no Náutico e projeta duelo com o Guarani pela Série B

Emprestado pelo Atlético-GO ao Náutico até o fim da temporada, o atacante Luis Phelipe parece não ter dificuldades para se adaptar ao novo clube e logo em sua estreia mostrou a que veio. No duelo diante do Operário, pela Série B, o jovem de 21 anos entrou no segundo tempo e já balançou a rede na vitória por 2 a 0, a primeira do Timbu na competição. Na partida seguinte, contra o CRB, foi titular, camisa 10 e teve boa atuação na vitória de virada por 2 a 1.GALERIA> Veja os campeões estaduais e como estão as competições em andamento

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Luis Phelipe não pôde disputar as finais do Estadual no último fim de semana por ter chegado ao clube após o fim do prazo de inscrições, mas comemorou a conquista ao lado dos companheiros. Agora com o foco de volta à Série B, o atacante está à disposição da comissão técnica para o compromisso desta terça, às 21h30, diante do Guarani, nos Aflitos, e busca a titularidade na equipe.

- O início da minha trajetória com a camisa do Náutico foi muito melhor do que eu imaginava. Estreia com gol, duas vitórias na Série B e título estadual conquistado pelos meus companheiros. Fico feliz de fazer parte e espero poder ajudar cada dia mais o clube a alcançar os objetivos. Estamos trabalhando muito forte e me sinto cada vez mais adaptado ao clube para entregar o meu melhor - comemorou.

Com duas vitórias e duas derrotas até o momento na competição que pode levar o Náutico de volta à Série A do Brasileirão, o Timbu recebe o Bugre buscando o terceiro triunfo seguido para embalar de vez na classificação e se aproximar do primeiro pelotão. Luis não pensa em outra coisa além da vitória.

- Temos um jogo muito duro amanhã diante do Guarani, mas dentro de casa com o apoio do nosso torcedor não podemos pensar em algo que não seja a vitória. Precisamos dos três pontos para consolidar nosso bom momento na competição e projetar as primeiras colocações na tabela. Estamos preparados e muito focados para mais este desafio - completou.