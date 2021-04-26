Luis Oyama valoriza bom momento no Mirassol e afirma: 'Podemos chegar longe'

Crédito: Divulgação / Mirassol

O Mirassol segue sólido no Campeonato Paulista. Com a terceira melhor campanha entre os clubes do interior, o Leão bateu o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque, na noite do último domingo, em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão.

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Luis Oyama, um dos principais nomes do Mirassol no Campeonato Paulista, teve papel preponderante nas duas últimas vitórias da equipe na competição. Responsável pelas assistências que garantiram as vitórias diante do Botafogo-SP e do Palmeiras, o volante valorizou a fase da equipe na competição.- Fico feliz de poder ajudar a equipe. Acredito que nosso trabalho do dia a dia vem sendo recompensado com momentos como esse. O Eduardo sempre pede pra chegar na área, participar da fase de construção e essas duas assistências mostra que nosso trabalho vem dando certo.

Com 14 pontos ganhos, o Mirassol assumiu a liderança do Grupo 4 com cinco ponto de diferença para o segundo colocado. Entretanto, a boa vantagem, de acordo com Oyama, não coloca a equipe na zona de conforto.