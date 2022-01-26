Luis Henrique, David... Rogério Ceni cita pontas procurados pelo São Paulo, mas que não vieram

O São Paulo buscou, chegou a negociar com Douglas Costa e Soteldo, mas não conseguiu trazer o tão desejado ponta para o técnico Rogério Ceni. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), o comandante são-paulino citou ainda dois nomes que o Tricolor buscou: Luis Henrique, hoje no Olympique de Marseille-FRA e Deivid, que fechou com o Internacional. - Um jogador de velocidade pela esquerda, não conseguimos contratar. Tivemos o Douglas Costa, o Soteldo... eram negociações difíceis. E outras, o Luis Henrique, hoje com o Sampaoli, e o David. A gente tenta se adaptar. Vamos tentar encontrar um jogador que substitua esse que não pudemos trazer no momento para o São Paulo - afirmou.