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Luis Henrique, David... Rogério Ceni cita pontas procurados pelo São Paulo, mas que não vieram

Em entrevista coletiva, treinador do Tricolor comentou sobre a busca do clube por um jogador de velocidade pelas pontas. Caio, da base, deve receber chances no profissional...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 14:33
O São Paulo buscou, chegou a negociar com Douglas Costa e Soteldo, mas não conseguiu trazer o tão desejado ponta para o técnico Rogério Ceni. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), o comandante são-paulino citou ainda dois nomes que o Tricolor buscou: Luis Henrique, hoje no Olympique de Marseille-FRA e Deivid, que fechou com o Internacional. - Um jogador de velocidade pela esquerda, não conseguimos contratar. Tivemos o Douglas Costa, o Soteldo... eram negociações difíceis. E outras, o Luis Henrique, hoje com o Sampaoli, e o David. A gente tenta se adaptar. Vamos tentar encontrar um jogador que substitua esse que não pudemos trazer no momento para o São Paulo - afirmou.
Sem os reforços, quem deve ganhar chance na posição é o atacante Caio, de 17 anos, que foi destaque na campanha do São Paulo na Copinha. Ele já treinou com o elenco profissional nesta semana e deve permanecer. - Caio é uma opção, deve ficar, apesar dos 17 anos. Um jogador de velocidade pela esquerda, não conseguimos contratar - revelou Ceni.
Crédito: LuisHemriquechegouaserprocuradopeloSãoPaulo(Foto:AFP

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