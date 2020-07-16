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futebol

Luis Felipe mostra empolgação no retorno dos treinos do PSV sub-23

A equipe secundária iniciou nesta quarta-feira a preparação para a temporada 2020/21
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LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:33

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:33

Crédito: Divulgação
A temporada de 2020/21 começou oficialmente nesta quarta-feira para o zagueiro Luis Felipe e os demais companheiros do PSV Eindhoven (HOL). O brasileiro de 19 anos, que integra o time chamado 'jovem' do clube europeu, se reapresentou com o elenco sub-23 para a realização do primeiro treinamento.
- A expectativa para a nova temporada é muito boa. Estou cada vez mais adaptado a Holanda, já estou aqui faz um tempo e também pude aprender um pouco mais do inglês. Infelizmente tivemos essa pandemia que atrapalhou não só a mim, que estava tendo uma sequência legal em campo, como a equipe - disse Luis Felipe.
Revelado nas categorias de base do Coritiba, Luis Felipe fez a sua estreia oficial pela PSV no time sub-19 em fevereiro deste ano, antes da pausa devido a pandemia do Covid-19. No retorno das atividades, o jogador foi integrado à equipe sub-23, que disputa a segunda divisão nacional e serve de experiência para os jovens talentos. Agora, o defensor se prepara para o início da competição, no final de agosto.
- A meta é fazer uma boa preparação, entrosar cada vez mais com os companheiros e buscar o meu espaço. Todos nós sabemos a qualidade dos jovens do PSV e a disputa para jogar é acirrada, e quem sai ganhando com isso é o clube - falou.

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