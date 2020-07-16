Luis Felipe mostra empolgação no retorno dos treinos do PSV sub-23

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A temporada de 2020/21 começou oficialmente nesta quarta-feira para o zagueiro Luis Felipe e os demais companheiros do PSV Eindhoven (HOL). O brasileiro de 19 anos, que integra o time chamado 'jovem' do clube europeu, se reapresentou com o elenco sub-23 para a realização do primeiro treinamento.

- A expectativa para a nova temporada é muito boa. Estou cada vez mais adaptado a Holanda, já estou aqui faz um tempo e também pude aprender um pouco mais do inglês. Infelizmente tivemos essa pandemia que atrapalhou não só a mim, que estava tendo uma sequência legal em campo, como a equipe - disse Luis Felipe.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, Luis Felipe fez a sua estreia oficial pela PSV no time sub-19 em fevereiro deste ano, antes da pausa devido a pandemia do Covid-19. No retorno das atividades, o jogador foi integrado à equipe sub-23, que disputa a segunda divisão nacional e serve de experiência para os jovens talentos. Agora, o defensor se prepara para o início da competição, no final de agosto.