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Luís Felipe, do PSV, enaltece amadurecimento no futebol holandês

Zagueiro brasileiro do PSV, da Holanda, enalteceu o seu crescimento na base da equipe europeia na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 20:40

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 20:40

Crédito: Luís Felipe é destaque do PSV (Foto Divulgação/PSV
Uma das qualidades dos grandes clubes europeus é o trabalho de base. Na Holanda, isso não é diferente. Detentor de 24 troféus da primeira divisão do país, o PSV é uma das maiores potências locais. O zagueiro brasileiro Luís Felipe, de apenas 20 anos, conhece bem o que estamos abordando. Tudo porque o jovem vive a terceira temporada no PSV, onde chegou na época 19/20, para integrar a equipe sub-19. Hoje promovido a equipe B, o zagueiro já tem 7 jogos na temporada com 289 minutos de jogo e excelentes atuações.Natural de Cuiabá, o defensor fez base um pouco distante de casa, integrando as equipes de formação do Coritiba, no Sub-17, 19, 20 e aspirantes, mesmo com idade inferior. As atuações despertaram interesse do futebol holandês e Luís Felipe migrou-se para Eindhoven. Além da maturidade adquirida com o passar dos anos, o jogador comentou sobre o amadurecimento em seu futebol. Além disso, o zagueiro ressaltou a importância do futebol tático no continente europeu.
- Aprendi muito com a comissão desde que cheguei, adquirir mais conhecimento tático e percepções dentro de campo, algo que também é muito trabalhado pela comissão. Ir para Holanda foi um desafio que eu estava disposto a aceitar, hoje estou desfrutando disso e aprendendo muito com todos, dentro e fora de campo. É um momento muito importante para mim e quero seguir trabalhando firme dia após dia - ressaltou o zagueiro.
Agora vivendo a primeira temporada no time b, Luís Felipe fala em alcançar passo a passo os objetivos e descarta pressa. Acima do clube B do PSV há apenas o principal, que vive um bom campeonato holandês, atualmente na segunda colocação e disputa a Liga Europa, no qual está com a terceira colocação da chave B, no grupo composto por Mônaco, Real Sociedade e Sturm.
- O PSV sempre chega com grandes ambições em todos os torneios, o clube tem um espírito muito vencedor e traz essa energia também na base. Quero aproveitar todos os momentos e as oportunidades irão aparecer gradualmente. Acompanho o time principal, sem dúvidas, pois me espelho nos grandes nomes que temos, é sempre importante aprender com os grandes jogadores - finalizou o brasileiro.

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