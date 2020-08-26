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futebol

Luis Felipe celebra primeira experiência no profissional do PSV

Revelado no Coritiba, o jovem defensor de apenas 19 anos integra
o elenco sub-23 do gigante holandês
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Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 12:06
Crédito: Divulgação
Promessa do futebol brasileiro, o zagueiro Luis Felipe pôde integrar o time profissional do PSV Eindhoven pela primeira vez na última semana. O defensor de 19 anos, que integra o elenco sub-23 do clube holandês desde a volta dos treinos pós-Covid-19, participou dos treinamentos e foi relacionado para os amistosos da pré-temporada contra o Willem II (HOL) e Eintracht Frankfurt (ALE).
- Foi uma experiência muito boa, jamais esquecerei desse momento. Pude dividir o vestiário com ótimos jogadores, experientes e acostumados a atuar por suas seleções. O treinador promoveu alguns jovens do time B, como eu, para termos essa oportunidade de integrar o elenco nos dois amistosos - disse Luis Felipe.
O PSV é um celeiro de jovens promissores, sobretudo os brasileiros. Por lá passaram craques como Romário, Ronaldo e, atualmente, Mauro Júnior, que retornou ao clube nesta temporada. Com o apoio do seu compatriota, Luis Felipe vem se adaptando cada vez mais em solo holandês.
- Fui muito bem recebido por todos e o pessoal é muito legal. Tive mais contato com o Mauro, que vem me ajudando com a idioma - acrescentou Luis Felipe, revelado nas categorias de base do Coritiba.
A equipe reserva do PSV, chamada de 'Jong PSV' e que disputa a segunda divisão nacional, inicia a temporada 2020/21 neste sábado (29) diante do Excelsior, às 11h30 (horário de Brasília).

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