Luis Fabiano testa positivo para Covid-19 e é internado em São Paulo

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net

O atacante Luis Fabiano testou positivo para Covid-19 e está internado em um hospital de São Paulo desde o começo desta semana. O Fabuloso teve alguns sintomas e foi orientado a fazer um acompanhamento mais próximo da doença.

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Segundo sua assessoria de imprensa, o ex-jogador de São Paulo, Sevilha, Vasco e Seleção Brasileira se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Ele está em um quarto comum de hospital, e respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, apesar da situação estável, o ex-atacante do São Paulo ainda não tem previsão de alta. A assessoria do jogador soltou o seguinte comunicado:

'Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde do Luis Fabiano, esclarecemos que:

O atacante de fato testou positivo para COVID-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento. Nos últimos dias, ele teve sintomas relacionados à doença e o médico que acompanha a situação orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo.