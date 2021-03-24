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futebol

Luis Fabiano testa positivo para Covid-19 e é internado em São Paulo

Ex-atacante do São Paulo teve sintomas relacionados à doença e foi orientado pelo seu médico a ser internado para um melhor acompanhamento...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 15:25
Crédito: Reprodução / saopaulofc.net
O atacante Luis Fabiano testou positivo para Covid-19 e está internado em um hospital de São Paulo desde o começo desta semana. O Fabuloso teve alguns sintomas e foi orientado a fazer um acompanhamento mais próximo da doença.
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Segundo sua assessoria de imprensa, o ex-jogador de São Paulo, Sevilha, Vasco e Seleção Brasileira se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Ele está em um quarto comum de hospital, e respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, apesar da situação estável, o ex-atacante do São Paulo ainda não tem previsão de alta. A assessoria do jogador soltou o seguinte comunicado:
'Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde do Luis Fabiano, esclarecemos que:
O atacante de fato testou positivo para COVID-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento. Nos últimos dias, ele teve sintomas relacionados à doença e o médico que acompanha a situação orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo.
Luis Fabiano se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.'

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