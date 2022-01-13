Luis Fabiano fala sobre Rogério Ceni no São Paulo: 'Gostaria de ter sido treinado por ele'

O ex-atacante e terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, Luis Fabiano, comentou sobre o que espera do Tricolor sob o comando de Rogério Ceni na próxima temporada. - Gosto do estilo do Rogério, joga para frente, com times bem montados. O São Paulo vive um momento ruim, pelos problemas que passa, e isso é transmitido para o jogador, atrapalha o desempenho dentro de campo. Mas, sinceramente, só um cara que conhece a casa como o Rogério pode dar uma sequência boa para o São Paulo - afirmou o Fabuloso, em um evento da BetPix365, empresa onde é embaixador.