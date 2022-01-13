Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luis Fabiano fala sobre Rogério Ceni no São Paulo: 'Gostaria de ter sido treinado por ele'
futebol

Luis Fabiano fala sobre Rogério Ceni no São Paulo: 'Gostaria de ter sido treinado por ele'

Ex-atacante do Tricolor e companheiro de Ceni no clube, Fabuloso comentou sobre o que espera da equipe na próxima temporada sob o comando do ídolo ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 12:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:00

O ex-atacante e terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, Luis Fabiano, comentou sobre o que espera do Tricolor sob o comando de Rogério Ceni na próxima temporada. - Gosto do estilo do Rogério, joga para frente, com times bem montados. O São Paulo vive um momento ruim, pelos problemas que passa, e isso é transmitido para o jogador, atrapalha o desempenho dentro de campo. Mas, sinceramente, só um cara que conhece a casa como o Rogério pode dar uma sequência boa para o São Paulo - afirmou o Fabuloso, em um evento da BetPix365, empresa onde é embaixador.
Luis Fabiano ainda afirmou que gostaria de ser treinado por Ceni. Os dois foram companheiros de time entre 2002 e 2004 e 2011 e 2015. - Depois de ter jogado com ele, eu gostaria de ter sido treinado por ele, saber onde ia me colocar, como eu ia jogar. Com certeza, ele me daria total liberdade para jogar tranquilo, fazendo o melhor em campo - finalizou.
Crédito: RogérioCenieLuisFabianofizeramhistórianoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados