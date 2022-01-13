Luis Fabiano fala sobre Rogério Ceni no São Paulo: 'Gostaria de ter sido treinado por ele'

O ex-atacante e terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, Luis Fabiano, comentou sobre o que espera do Tricolor sob o comando de Rogério Ceni na próxima temporada. - Gosto do estilo do Rogério, joga para frente, com times bem montados. O São Paulo vive um momento ruim, pelos problemas que passa, e isso é transmitido para o jogador, atrapalha o desempenho dentro de campo. Mas, sinceramente, só um cara que conhece a casa como o Rogério pode dar uma sequência boa para o São Paulo - afirmou o Fabuloso, em um evento da BetPix365, empresa onde é embaixador.
Luis Fabiano ainda afirmou que gostaria de ser treinado por Ceni. Os dois foram companheiros de time entre 2002 e 2004 e 2011 e 2015. - Depois de ter jogado com ele, eu gostaria de ter sido treinado por ele, saber onde ia me colocar, como eu ia jogar. Com certeza, ele me daria total liberdade para jogar tranquilo, fazendo o melhor em campo - finalizou.