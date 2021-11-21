Luis Enrique ironiza especulação sobre ida para o Manchester United

Luis Enrique ironizou as especulações sobre uma possível ida para o Manchester United, em entrevista ao "La Sexta". De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o comandante não pretende deixar a Espanha, que está classificada para a próxima Copa do Mundo.- Hoje é dia primeiro de abril? - questionou o treinador da La Roja ao ser perguntado sobre um possível interesse dos Diabos Vermelhos.

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Na manhã deste domingo, o Manchester United oficializou a saída de Ole Solskjaer após a goleada sofrida pelos Red Devils por 4 a 1 contra o Watford pela Premier League. Há algumas semanas, o norueguês estava pressionado no cargo por conta dos maus resultados.

Michael Carrick, ex-jogador do clube, será o técnico interino e irá dirigir a equipe no duelo contra o Villarreal pela Champions League. Os nomes de Zinedine Zidane e Brendan Rodgers são os mais cotados para assumir o controle dos Red Devils até o fim da temporada.