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futebol

Luis Enrique ironiza especulação sobre ida para o Manchester United

Comandante da Espanha não tem intenção de deixar a La Roja antes da disputa da Copa do Mundo. Neste domingo, Ole Solskjaer foi demitido dos DIabos Vermelhos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 10:45

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 10:45

Luis Enrique ironizou as especulações sobre uma possível ida para o Manchester United, em entrevista ao "La Sexta". De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o comandante não pretende deixar a Espanha, que está classificada para a próxima Copa do Mundo.- Hoje é dia primeiro de abril? - questionou o treinador da La Roja ao ser perguntado sobre um possível interesse dos Diabos Vermelhos.
> Veja a tabela da Premier League
Na manhã deste domingo, o Manchester United oficializou a saída de Ole Solskjaer após a goleada sofrida pelos Red Devils por 4 a 1 contra o Watford pela Premier League. Há algumas semanas, o norueguês estava pressionado no cargo por conta dos maus resultados.
Michael Carrick, ex-jogador do clube, será o técnico interino e irá dirigir a equipe no duelo contra o Villarreal pela Champions League. Os nomes de Zinedine Zidane e Brendan Rodgers são os mais cotados para assumir o controle dos Red Devils até o fim da temporada.
Crédito: LuisEnriquenãopretendedeixaraEspanhaeassumiroManchesterUnited(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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