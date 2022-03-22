Luis Enrique e Lopetegui entram na mira do Manchester United

Luis Enrique, técnico da Espanha, e Julen Lopetegui, comandante do Sevilla, entraram na mira do Manchester United, segundo a "Sky Sports". Os espanhóis se juntam a Erik ten Hag e Mauricio Pochettino como nomes para dirigir os Diabos Vermelhos na próxima temporada.A contratação de Luis Enrique é trata de forma mais complexa, uma vez que o treinador classificou a Fúria para a disputa da Copa do Mundo, que acontece apenas em novembro. Além disso, o comandante faz um bom trabalho com a Roja e é um dos candidatos a levantar a taça do Mundial no fim do ano.
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Por outro lado, Lopetegui faz um grande trabalho no Campeonato Espanhol com o Sevilla, onde ocupa a vice-liderança. No entanto, o clube espanhol caiu de forma precoce na Liga Europa. O profissional tem contrato até 2024, mas Monchi, diretor esportivo da equipe, já reforçou o desejo de renovar.
Apesar dos espanhóis estarem entre as opções, o holandês e o argentino são os principais candidatos. Pochettino deve deixar o PSG ao fim da atual temporada após o fracasso na Champions League, enquanto o técnico do Ajax busca dar um passo à frente em sua carreira.