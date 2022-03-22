Luis Enrique e Lopetegui entram na mira do Manchester United

Luis Enrique, técnico da Espanha, e Julen Lopetegui, comandante do Sevilla, entraram na mira do Manchester United, segundo a "Sky Sports". Os espanhóis se juntam a Erik ten Hag e Mauricio Pochettino como nomes para dirigir os Diabos Vermelhos na próxima temporada.A contratação de Luis Enrique é trata de forma mais complexa, uma vez que o treinador classificou a Fúria para a disputa da Copa do Mundo, que acontece apenas em novembro. Além disso, o comandante faz um bom trabalho com a Roja e é um dos candidatos a levantar a taça do Mundial no fim do ano.