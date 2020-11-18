Luis Enrique comemora goleada sobre a Alemanha: 'Estamos felizes'

Após a grande goleada sobre a Alemanha por 6 a 0 na Liga das Nações, o técnico da Espanha, Luis Enrique, comemorou o resultado que classificou sua equipe para a semifinal da competição. Em entrevista coletiva, o comandante disse que sentiu "alegre" como todos os torcedores.- Hoje senti o mesmo que todos os torcedores: alegria e alegria. É muito importante recuperar o caminho da vitória depois de uma grande partida e de um bom jogo. Estamos todos felizes e temos de disfrutar - disse o treinador espanhol.
Luis Enrique também elogiou a seleção alemã e disse que a equipe de Joachim Löw continua sendo uma das melhores do mundo. No entanto, o espanhol fez questão de enaltecer seus atletas também.
- A Alemanha ainda é uma das melhores da Europa e do mundo. Chegaram aqui sem perder um jogo e com os onze melhores. Nós, sem um onze fixo, temos 26 jogadores que podem jogar como titulares - concluiu.