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Luis Enrique comemora goleada sobre a Alemanha: 'Estamos felizes'

Técnico da Espanha disse que se sentiu alegre assim como todos os torcedores, mas fez questão de dizer que a Alemanha continua sendo uma das melhores equipes do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 15:31

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:31

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Após a grande goleada sobre a Alemanha por 6 a 0 na Liga das Nações, o técnico da Espanha, Luis Enrique, comemorou o resultado que classificou sua equipe para a semifinal da competição. Em entrevista coletiva, o comandante disse que sentiu "alegre" como todos os torcedores.- Hoje senti o mesmo que todos os torcedores: alegria e alegria. É muito importante recuperar o caminho da vitória depois de uma grande partida e de um bom jogo. Estamos todos felizes e temos de disfrutar - disse o treinador espanhol.
Luis Enrique também elogiou a seleção alemã e disse que a equipe de Joachim Löw continua sendo uma das melhores do mundo. No entanto, o espanhol fez questão de enaltecer seus atletas também.
- A Alemanha ainda é uma das melhores da Europa e do mundo. Chegaram aqui sem perder um jogo e com os onze melhores. Nós, sem um onze fixo, temos 26 jogadores que podem jogar como titulares - concluiu.

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