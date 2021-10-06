Luis Enrique comemora classificação da Espanha para a final da Nations League: 'Estamos muito felizes'

Após ser multicampeão com o Barcelona e conquistar tudo o que era possível, o técnico Luis Enrique está a uma vitória de erguer um troféu como treinador da seleção espanhola pela primeira vez. Nesta quarta-feira, depois da vitória da Fúria sobre a Itália na semifinal da Nations League, o comandante espanhol celebrou o resultado e a vaga na decisão.- Foi um jogo muito bom. Nós os pressionamos muito bem, mas eles também nos colocaram em dificuldades. Só com um treino e meio é difícil para os jogadores identificarem as ideias de jogo que pretendemos, mas eles têm se saído muito bem e estamos muito felizes - disse Luis Enrique após o jogo.