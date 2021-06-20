Crédito: Insistência em Morata é um dos problemas apontados por jornal espanhol (LLUIS GENE / POOL / AFP

Luis Enrique balança no cargo da seleção espanhola após dois empates em sequência na Eurocopa, segundo o "As". O jornal ouviu dois membros da Federação presidida por Luis Rubiales e as sensações sobre o comandante não são nada boas.- Para além de ganhar ou perder, o maior perigo é que as pessoas reneguem a seleção - enquanto outra fonte disse:

- Luis Enrique está desnorteado - afirmou.

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A desconexão dos fãs de futebol com a La Roja é a principal preocupação e não somente pelos maus resultados. O fato dos torcedores não serem escutados, como quando Iago Aspas não foi convocado para a disputa do torneio, o fato de Marcos Llorente estar atuando na lateral direita e fora de sua posição e o pedido para que Gerard Moreno pise mais na área incomodam.

Além disso, há um mal-estar com membros da Federação de Andaluzia. A região cedeu o estádio de La Cartuja, em Sevilla, para servir como base da Espanha pelo fato da cidade de Bilbao restringir o número de pessoas que poderiam assistir as partidas no País Basco. Luis Enrique criticou o estado do gramado do local dos primeiros confrontos, o que foi entendido como uma afronta.

A relação do comandante com Morata, titular inquestionável, também não é bem vista. O centroavante perdeu um gol incrível na estreia contra a Suécia e os fãs pediam por Moreno. No duelo contra a Polônia, o atacante do Villarreal perdeu um pênalti e foi sacado do duelo 10 minutos depois. A reserva de Azpilicueta, que não jogou sequer um minuto, também é questionada.