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futebol

Luis Enrique balança no cargo da seleção espanhola

Membros da Federação Espanhola estão insatisfeitos com o trabalho na Eurocopa e acreditam que há uma desconexão com os torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 09:31

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 09:31

Crédito: Insistência em Morata é um dos problemas apontados por jornal espanhol (LLUIS GENE / POOL / AFP
Luis Enrique balança no cargo da seleção espanhola após dois empates em sequência na Eurocopa, segundo o "As". O jornal ouviu dois membros da Federação presidida por Luis Rubiales e as sensações sobre o comandante não são nada boas.- Para além de ganhar ou perder, o maior perigo é que as pessoas reneguem a seleção - enquanto outra fonte disse:
- Luis Enrique está desnorteado - afirmou.
> Veja a tabela da Eurocopa
A desconexão dos fãs de futebol com a La Roja é a principal preocupação e não somente pelos maus resultados. O fato dos torcedores não serem escutados, como quando Iago Aspas não foi convocado para a disputa do torneio, o fato de Marcos Llorente estar atuando na lateral direita e fora de sua posição e o pedido para que Gerard Moreno pise mais na área incomodam.
Além disso, há um mal-estar com membros da Federação de Andaluzia. A região cedeu o estádio de La Cartuja, em Sevilla, para servir como base da Espanha pelo fato da cidade de Bilbao restringir o número de pessoas que poderiam assistir as partidas no País Basco. Luis Enrique criticou o estado do gramado do local dos primeiros confrontos, o que foi entendido como uma afronta.
A relação do comandante com Morata, titular inquestionável, também não é bem vista. O centroavante perdeu um gol incrível na estreia contra a Suécia e os fãs pediam por Moreno. No duelo contra a Polônia, o atacante do Villarreal perdeu um pênalti e foi sacado do duelo 10 minutos depois. A reserva de Azpilicueta, que não jogou sequer um minuto, também é questionada.
Até a Eurocopa, Luis Enrique não era tão questionado por fazer um bom trabalho na Nations League, em que colocou a Espanha no Final Four e por liderar seu grupo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, a situação pode mudar caso a equipe seja desclassificada no início do Campeonato de Seleções.

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