Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luis Díaz marca, Porto bate o Milan e vence a primeira na Champions; italianos perdem a terceira seguida
futebol

Luis Díaz marca, Porto bate o Milan e vence a primeira na Champions; italianos perdem a terceira seguida

Dragões conquistam o primeiro triunfo no torneio e chegam aos quatro pontos na competição. Equipe rubro-negra está praticamente eliminada com três derrotas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 17:55

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:55

Crédito: FERNANDO VELUDO / AFP
Vitória portuguesa, com certeza. Nesta terça-feira, pela Champions League, o Porto recebeu o Milan e o time de Sérgio Conceição venceu os italianos para conquistar o primeiro triunfo na competição. O gol foi marcado pelo colombiano Luis Díaz, no segundo tempo.
DOMÍNIO LUSITANOJogando em casa, com o apoio do torcedor, o Porto tomou conta da partida nos 45 minutos iniciais e tiveram boas chances de abrir o placar. Ao todo, o time de Sérgio Conceição finalizou 11 vezes contra o gol rubro-negro, enquanto o Milan chegou apenas uma vez na meta defendida pelo goleiro português.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
SEMPRE ELENo segundo tempo, a pressão dos Dragões se converteu em gol aos 20 minutos. João Mário limpou a marcação de Kalulu na esquerda, cruzou para a área e Taremi escorou para trás. O colombiano Luis Díaz, principal nome do Porto, bateu de chapa no cantinho de Tatarusanu e abriu o placar.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Porto consegue seu primeiro trinfo nesta edição da Champions League e chegou aos quatro pontos em três partidas disputadas. O Milan, por sua vez, tem três derrotas e está em situação complicada, precisando de um milagre para conseguir a classificação.
+ Raphinha, Arthur Cabral… Veja os brasileiros que mais valorizaram na Europa desde julho de 2020
SEQUÊNCIAPorto e Milan voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 3 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Estádio San Siro, casa do time rubro-negro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados