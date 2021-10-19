Luis Díaz marca, Porto bate o Milan e vence a primeira na Champions; italianos perdem a terceira seguida

Vitória portuguesa, com certeza. Nesta terça-feira, pela Champions League, o Porto recebeu o Milan e o time de Sérgio Conceição venceu os italianos para conquistar o primeiro triunfo na competição. O gol foi marcado pelo colombiano Luis Díaz, no segundo tempo.
DOMÍNIO LUSITANOJogando em casa, com o apoio do torcedor, o Porto tomou conta da partida nos 45 minutos iniciais e tiveram boas chances de abrir o placar. Ao todo, o time de Sérgio Conceição finalizou 11 vezes contra o gol rubro-negro, enquanto o Milan chegou apenas uma vez na meta defendida pelo goleiro português.
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SEMPRE ELENo segundo tempo, a pressão dos Dragões se converteu em gol aos 20 minutos. João Mário limpou a marcação de Kalulu na esquerda, cruzou para a área e Taremi escorou para trás. O colombiano Luis Díaz, principal nome do Porto, bateu de chapa no cantinho de Tatarusanu e abriu o placar.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Porto consegue seu primeiro trinfo nesta edição da Champions League e chegou aos quatro pontos em três partidas disputadas. O Milan, por sua vez, tem três derrotas e está em situação complicada, precisando de um milagre para conseguir a classificação.
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SEQUÊNCIAPorto e Milan voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 3 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Estádio San Siro, casa do time rubro-negro.