Luis Antonio Zaluar consegue acesso para a divisão 1 árabe

Crédito: Acesso pessoal

No último domingo, com um empate em 1 a 1 contra o Al-Taqdom, o Al Akhdoud, do técnico brasileiro Luis Antonio Zaluar, conquistou o acesso na Divisão 2 da Arábia Saudita com uma rodada de antecedência. Líder da competição com 50 pontos, a equipe não pode mais ser alcançada pelo terceiro colocado e brigará pelo título no último jogo da competição.

Uma visita ilustre, porém, aumentou ainda mais a atratividade do jogo que valia o acesso: o técnico Fábio Carille, em um dia de folga dos trabalhos no Al-Ittihad, foi ao jogo e acompanhou da tribuna o sucesso do seu amigo e compatriota Zaluar.Nesse último jogo agora, que faríamos em casa e determinaríamos o acesso, o meu amigo Carille me deu a honra de visitar a gente. As pessoas na cidade nem acreditavam que ele estava aqui. Imagina, uma cidade com 500 mil habitantes, com o técnico do Al-Ittihad aqui acompanhando. Foi um momento maravilhoso, jogadores ficaram mais motivados ainda e conseguimos o acesso - disse Zaluar, que falou sobre a sensação de atingir o acesso:

- Apesar de ter sido com empate, foi muito bom. Sei que foi um ano difícil pra todos, mas pra mim foi um pouco mais. Perdi meu pai um pouco antes e minha mãe esse ano, então esse projeto foi muito importante pra mim. Tenho a obrigação de dedicar isso a eles, que estão lá em cima sempre olhando por mim.