Luis Alberto, da Lazio, é operado após apendicite

Crédito: Marco Bertorello / AFP

O meia espanhol Luis Alberto, da Lazio, foi operado com urgência nesta terça-feira após uma crise de apendicite. Destaque da equipe de Simone Inzaghi, o jogador de 28 anos não poderá jogar por sua equipe por pelo menos dez dias, sendo desfalque nas partidas contra Parma e Sassuolo.

A Lazio vai subir na classificação do Italiano? Veja a tabelaSegundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, o meia espanhol precisou tirar o apêndice em uma clínica de Roma nesta terça-feira. O jogador esteve em campo na vitória por 3 a 0 contra a Roma, marcando dois gols no clássico. Agora, Luis Alberto estará ausente por pelo menos dez dias.