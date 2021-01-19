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Luis Alberto, da Lazio, é operado após apendicite

Meia espanhol foi operado de urgência nesta terça-feira em Roma após apendicite; jogador será desfalque por dez dias...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:14

Crédito: Marco Bertorello / AFP
O meia espanhol Luis Alberto, da Lazio, foi operado com urgência nesta terça-feira após uma crise de apendicite. Destaque da equipe de Simone Inzaghi, o jogador de 28 anos não poderá jogar por sua equipe por pelo menos dez dias, sendo desfalque nas partidas contra Parma e Sassuolo.
A Lazio vai subir na classificação do Italiano? Veja a tabelaSegundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, o meia espanhol precisou tirar o apêndice em uma clínica de Roma nesta terça-feira. O jogador esteve em campo na vitória por 3 a 0 contra a Roma, marcando dois gols no clássico. Agora, Luis Alberto estará ausente por pelo menos dez dias.
A Lazio hoje ocupa a sétima colocação do Campeonato Italiano, somando 31 pontos em 18 rodadas. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta a Parma, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália, às 17:15h (de Brasília). Luis Alberto estará de fora do confronto.

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