Lugano revela confiança do São Paulo antes da final do Mundial 2005: 'Somos melhor que o Liverpool'

O ex-zagueiro e ídolo do São Paulo, Diego Lugano, falou sobre a conquista do Mundial de 2005, quando o Tricolor derrotou o Liverpool por 1 a 0 na decisão e conquistou o tricampeonato da competição. Em entrevista ao 'The Players Tribune', Lugano destacou a confiança que os jogadores do São Paulo demonstravam em conversa antes da decisão.

- Pra você ter uma ideia de como aquele elenco esbanjava confiança, a conversa antes da final era: 'Somos um time melhor que o Liverpool. Vamos ganhar na boa!' Eu ficava louco. 'Peraí, o que vocês estão falando?! Não, nós não somos melhores!!' Os caras tinham Gerrard, Luis García, Carragher, Reina, Kewell - afirmou o ídolo são-paulino. Apesar da confiança, Lugano sabia que seria um jogo difícil e fez questão de ressaltar que o sistema defensivo teria papel fundamental na partida.

- Eu tava tenso para aquele jogo. Mas nós ganhamos o jogo porque estávamos preparados para sofrer - finalizou o uruguaio.

Como jogador, Lugano disputou 213 jogos pelo clube (194 como titular), com 110 vitórias, 50 empates e 52 derrotas, aproveitamento de 60% dos pontos. O ex-zagueiro foi campeão da Libertadores, Mundial e Brasileiro com a camisa do Tricolor.