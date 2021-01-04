Lugano confirma saída do São Paulo: 'Carinho e respeito para sempre'

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium

O ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano comentou sobre a sua saída do cargo de superintendente de relações institucionais do São Paulo. A informação foi dada hoje pelo atual mandatário Julio Casares, em entrevista coletiva. O contrato do ídolo são-paulino terminou no dia 31 de dezembro, último dia da gestão Leco.

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- Tudo na vida é transitório. Tive no São Paulo minha meia década de jogador, onde cresci como homem e profissional. Por último agora vivi no clube meus derradeiros anos como atleta e os primeiros numa função em que pude conhecer mais profundamente o “Universo São Paulo” - escreveu Lugano em suas redes sociais.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRODurante sua passagem como dirigente do São Paulo, Lugano chamou atenção pelas reclamações contra a arbitragem em jogos polêmicos e na ajuda nas contratações do lateral-direito Juanfran e do atacante Gonzalo Carneiro. Ele aproveitou para agradecer a experiência e ressaltar o carinho pela instituição.

- Sou muito grato a todos que conviveram comigo, dando-me a confiança e o amparo para exercer o novo ofício. Pois bem. O ciclo fechou-se, o nosso tricolor passa por um momento de transição administrativa, e, pelo meu lado, novos desafios e compromissos também me chamam. As relações humanas, mesmo as mais distantes, podem eternizar-se. O carinho e o respeito que dou e recebo dos São-Paulinos certamente são para sempre - completou Lugano.

Casares comentou sobre a saída de Lugano do cargo e ressaltou que as portas dele estão abertas para algum aconselhamento.