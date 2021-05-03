Luciano voltou a marcar pelo São Paulo após sete partidas em branco

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O clássico entre Corinthians e São Paulo, que terminou empatado por 2 a 2 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, foi especial para o atacante Luciano. Entrando na segunda etapa, o camisa 11 bateu o pênalti no último lance da partida, marcando o gol da igualdade.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

Fazia tempo que o jogador não balançava as redes. O último gol marcado havia sido no dia três de março, na vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, no interior paulista. Portanto, foi o primeiro gol de Luciano após a volta do futebol paulista, parado por um mês devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Se formos colocar por números de jogos, são sete que o jogador passou em branco. Nas partidas contra Santos, Novorizontino, Bragantino, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André e Rentistas, Luciano não marcou, apesar de ser importante para a equipe.

Vale ressaltar que ele esteve em campo em todos esses jogos, sendo substituído contra Santos, Palmeiras, Sporting Cristal e Rentistas. O camisa 11 entrou no decorrer da partida contra o Bragantino e agora, no clássico contra o Corinthians, em que deixou sua marca. Após a partida, o atacante do São Paulo falou sobre a importância do gol marcado. Para o atacante, o tento aumenta sua confiança para o restante da temporada.

- Eu estava precisando do gol para a minha confiança. Ao meu ver, merecemos sair com a vitória, criamos mais, mas clássico é isso, nos detalhes conseguimos um ponto - afirmou o jogador ao 'Premiere'.