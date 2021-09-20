Luciano volta a marcar após oito jogos e briga pela titularidade no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem nos últimos jogos a presença do atacante Luciano entre os relacionados após dois meses com ele sendo desfalque por conta de uma lesão na coxa. E o retorno do camisa 11 rendeu frutos na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no último domingo. Luciano marcou o segundo gol da vitória do Tricolor, quebrando um jejum de oito jogos sem marcar. O último tento dele havia sido na vitória do São Paulo por 9 a 1 sobre o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil, ainda no dia oito de junho.

Dois jogos depois, Luciano se machucou na derrota por 2 a 0 sobre o Santos e desfalcou o Tricolor por dois meses, até voltar contra o Sport. Ele jogou ainda diante de Fortaleza, Juventude, Fluminense e Fortaleza (Copa do Brasil), antes de voltar a balançar as redes.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROVoltando a marcar e com mais confiança, Luciano briga para se firmar cada vez mais na vaga de titular no ataque do São Paulo, que vem tendo bom rendimento com ele e Rigoni.