Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luciano treina no campo e está relacionado contra o Grêmio

Atacante participou de uma parte da atividade no gramado, viaja com o elenco, mas segue como dúvida. Tricolor encerrou preparação para as semifinais da Copa do Brasil
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 13:33

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:33

Crédito: Divulgação/São Paulo
Luciano foi a grande novidade no treinamento do São Paulo nesta terça-feira (22), no encerramento da preparação para encarar o Grêmio, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.
Kanté é procurado pela Inter, Oblak atrai interesse do PSG e muito mais! O Dia do Mercado
O atacante, que teve um estiramento na perna esquerda contra o Corinthians no último dia 13, participou do treinamento junto com o restante do elenco e foi relacionado. No entanto, o São Paulo ainda trata o camisa onze como dúvida para o jogo decisivo.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILA dúvida se mostra até mesmo no número de relacionados. Diniz vai levar 24 jogadores para a viagem, um a mais do que o comum, caso seja necessário fazer um corte por lesão. Caso não tenha condições de jogar, Luciano deve ser substituído por Tchê Tchê, assim como foi na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0.
A delegação são-paulina viaja na tarde desta terça-feira, com a presença do novo presidente Julio Casares. Sem desfalques por conta da Covid-19, uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados