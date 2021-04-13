Luciano treina, mas segue como dúvida para o jogo do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O treino do São Paulo foi cercado de expectativa sobre a possível lesão do atacante Luciano, que sentiu dores na coxa após dar um pique no último lance na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista.

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De acordo com o clube, o camisa 11 se reapresentou com melhora no quadro de dor e realizou as atividades regenerativas com os titulares no treinamento desta terça-feira (13).