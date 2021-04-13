Luciano treina, mas segue como dúvida para o jogo do São Paulo

O treino do São Paulo foi cercado de expectativa sobre a possível lesão do atacante Luciano, que sentiu dores na coxa após dar um pique no último lance na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista.
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De acordo com o clube, o camisa 11 se reapresentou com melhora no quadro de dor e realizou as atividades regenerativas com os titulares no treinamento desta terça-feira (13).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O atacante será acompanhado clinicamente e, amanhã, será avaliada a necessidade de um exame complementar ultrassonográfico para saber se o jogador terá condições de jogo. Vale ressaltar que ele já tinha ficado de fora contra o São Caetano para resolver problemas particulares. O São Paulo se prepara para o jogo contra o Guarani, às 21h30, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.