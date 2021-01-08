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Luciano treina, mas ainda é dúvida para clássico contra o Santos

Atacante participou de parte da atividade desta sexta-feira. Já Pablo realizou todo o treinamento com o restante da equipe e deve estar à disposição de Fernando Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 19:38

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:38

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (08), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, que foi desfalque na partida diante do Massa Bruta, participou de parte do treinamento e segue como dúvida.
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Quem deve retornar é o atacante Pablo, que se recupera de uma lesão na coxa e realizou todo o treinamento junto com os companheiros. Com isso, ele deve ter condições para enfrentar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi, pelo Brasileirão.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULOQuem também treinou no CT da Barra Funda foi Juanfran. O espanhol, que não jogou a última partida por problemas particulares, não deve ser problema para o San-São. Arboleda, que ficou no banco por fadiga muscular, treinou normalmente e também está à disposição.
Quem também volta é o volante Luan, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Os desfalques são Bruno Alves e Tchê Tchê, suspensos.
Com isso, uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Diego Costa (Léo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.

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