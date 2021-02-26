Luciano termina Brasileirão como artilheiro e quebra jejum de 19 anos

A temporada de 2020/21 terminou para o São Paulo com a frustração de ter batido na trave no Brasileirão. Entretanto, o Tricolor encerrou um jejum, com a atuação individual de Luciano, que terminou o campeonato como artilheiro, com 18 gols. Desde 2002 um jogador do São Paulo não termina a competição como artilheiro. O último a conquistar esse feito foi Luís Fabiano.Ao todo, na temporada, Luciano marcou 18 gols no Campeonato Brasileiro e deu três assistências, empatando na artilharia com o meio-campista Claudinho, do Red Bull Bragantino, que, além do mesmo número de gols, deu seis assistências no torneio.