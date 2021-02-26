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futebol

Luciano termina Brasileirão como artilheiro e quebra jejum de 19 anos

O São Paulo não terminava o campeonato com um jogador entre os artilheiros desde 2002...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 09:00

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
A temporada de 2020/21 terminou para o São Paulo com a frustração de ter batido na trave no Brasileirão. Entretanto, o Tricolor encerrou um jejum, com a atuação individual de Luciano, que terminou o campeonato como artilheiro, com 18 gols. Desde 2002 um jogador do São Paulo não termina a competição como artilheiro. O último a conquistar esse feito foi Luís Fabiano.Ao todo, na temporada, Luciano marcou 18 gols no Campeonato Brasileiro e deu três assistências, empatando na artilharia com o meio-campista Claudinho, do Red Bull Bragantino, que, além do mesmo número de gols, deu seis assistências no torneio.
Na última vez em que um jogador do Tricolor foi o artilheiro do Brasileirão, o atacante Luís Fabiano encerrou a competição com 19 gols, empatado com o gremista Rodrigo Fabri.O camisa 11 do São Paulo foi o melhor jogador da equipe na temporada de 2020, sendo crucial para a classificação direta do clube para a fase de grupos da Liberadores.

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