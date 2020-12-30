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Luciano tem inflamação confirmada e vira dúvida no São Paulo para decisão

Atacante sentiu dores no treino da última terça-feira e pode ficar de fora do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, nesta noite, no Morumbi...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 12:05
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode ter um grande problema para o jogo desta noite contra o Grêmio, na volta da semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi. O atacante Luciano teve uma inflamação na perna durante o treino da última terça-feira e agora é dúvida para o confronto.
A informação foi dada inicialmente pelo site GE e posteriormente apurada pelo LANCE!. O jogador tinha um cisto que inflamou e aumentou as dores na perna esquerda, lesionada na partida contra o Corinthians, no dia 13 de dezembro, vencida pelo Alvinegro por 1 a 0.
> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
Além dele, Pablo também não deve atuar, porque está lesionado, e Reinaldo levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. Para o lugar do lateral-esquerdo, Léo deve ser o substituto. Já na frente, ao lado de Brenner, Tchê Tchê pode novamente ser o escolhido por Fernando Diniz.Assim, uma provável escalação do São Paulo contra o Grêmio tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Tchê Tchê e Brenner.​O Tricolor precisa da vitória nesta noite para avançar à final da Copa do Brasil, torneio que ainda não possui. Com a partida da ida em 1 a 0 para os gaúchos, os paulistas precisam vencer por dois gols de diferença. Novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

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