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futebol

Luciano tem estiramento detectado e está fora contra o Atlético-MG

Camisa onze se machucou ainda na primeira etapa no clássico contra o Corinthians. Pablo é o favorito para ser titular diante do Galo, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 15:32
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo terá um desfalque importante contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi. O atacante Luciano teve detectado um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O camisa onze está em recuperação no REFFIS do clube e ainda não há um prazo certo para o seu retorno a equipe.
Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Luciano se machucou aos 43 minutos da primeira etapa no clássico contra o Corinthians. Em arrancada, o jogador sentiu a fisgada e pediu atendimento médico. Tentou voltar, mas pediu a substituição logo em seguida. Em seu lugar, Pablo entrou e deve ser o seu substituto diante do Galo. Mesmo com a derrota, o São Paulo permanece na liderança do Brasileirão, com 50 pontos. A vantagem para o vice-líder Atlético-MG, porém, caiu para quatro pontos.

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