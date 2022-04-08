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Luciano revela conversa com Reinaldo antes de marcar gol de pênalti pelo São Paulo

Luciano  foi destaque em vitória do Tricolor paulista contra o Ayacucho, pela Sul-Americana...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 19:08
Responsável pela marcação do pênalti que deu a vitória para o São Paulo, em jogo contra o Ayacucho, pela estreia na Copa Sul-Americana, Luciano revelou pedido para Reinaldo durante a partida. A penalidade foi marcada após Salazar, jogador da equipe adversária, derrubar Juan na pequena área. Geralmente, o batedor principal de pênaltis do Tricolor paulista é o Reinaldo. Porém, Luciano revelou conversa com o jogador, onde pediu ao companheiro se poderia ter a oportunidade de marcar, e assim, garantiu o terceiro gol da partida, que deu a primeira vitória do clube no continental.- Acho que a gente teve alguns erros aqui hoje, mas soubemos depois administrar a partida e conquistar os três pontos. Na palestra, o treinador falou que o Reinaldo era a primeira opção e eu a segunda. Na hora que o Juan sofre o pênalti, eu falo para o Reinaldo: ‘Reinaldo, deixa eu bater o pênalti?”, e ele: ‘Você quer mesmo?’ e eu disse que queria. Agradecer o Reinaldo pela confiança, graças a Deus pude converter e a gente leva os três pontos para o Brasil - disse. GALERIA> Brasileirão 2022 vai começar! Veja datas e onde assistir aos dez primeiros jogos do São PauloArboleda, por sua vez, foi o autor do primeiro gol da rodada, ainda nos primeiros minutos do primeiro tempo. O atleta destacou importância da vitória do time, comentou sobre a volta de Luciano como titular da equipe, após tempo afastado por lesão, e brincou ao falar de assistência dada pelo atleta, para que pudesse abrir o placar.
- O mais importante é a entrega do grupo, a entrega do time, acho que a gente começou com o pé direito e isso é importante para nós. O Luciano me deu uma assistência que se eu não dou a vida, não era gol. Mas estou feliz pela assistência dele, pelo o que ele está jogando e acho que é a melhor maneira de ele voltar depois de um longo tempo que ele passou tendo dificuldades com lesão. Acho que é parabenizar a ele pelo gol e pela assistência - disse Arboleda.Com mais três pontos na conta dentro da Sula, o São Paulo se prepara para mais uma estreia, agora, no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Athletico-PR no domingo (10), às 19h, no Estádio do Morumbi.
Crédito: LucianofoidestaqueemvitóriadoSãoPauloefalousobrepedidoparaReinaldo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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