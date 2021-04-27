Luciano revela consulta de clubes, mas diz: 'Preferência é o São Paulo'

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Eu tenho contrato até o final do ano que vem, meus empresários tiveram algumas consultas, mas eu preferi nem escutar porque a preferência é o São Paulo, mas o São Paulo tem que querer também. Eu quero muito ficar aqui por muito tempo, eu quero muito ser valorizado aqui também, mas não tem como só eu querer. Espero que a gente possa conversar daqui uns dias para poder acertar alguma coisa ou ver o que é melhor pro clube e pra mim - disse. O jogador se prepara junto com os companheiros para a partida contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira, às 21h, no Morumbi, pela Libertadores. O Tricolor é o líder da chave com três pontos conquistados.