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futebol

Luciano revela consulta de clubes, mas diz: 'Preferência é o São Paulo'

Atacante, que está no Tricolor desde agosto de 2020, comentou sobre o seu futuro. Camisa  11 tem vínculo com  clube do Morumbi até 31 de dezembro de 2022...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 14:51
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O atacante Luciano é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020, com 21 gols, o jogador virou xodó da torcida são-paulina e uma das lideranças da equipe.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Com contrato até 31 de dezembro de 2022 com o clube do Morumbi, Luciano falou sobre o seu futuro em entrevista ao programa 'Jogo Aberto', da BAND. Ele revelou consultas de alguns clubes, mas disse que a preferência é o São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Eu tenho contrato até o final do ano que vem, meus empresários tiveram algumas consultas, mas eu preferi nem escutar porque a preferência é o São Paulo, mas o São Paulo tem que querer também. Eu quero muito ficar aqui por muito tempo, eu quero muito ser valorizado aqui também, mas não tem como só eu querer. Espero que a gente possa conversar daqui uns dias para poder acertar alguma coisa ou ver o que é melhor pro clube e pra mim - disse. O jogador se prepara junto com os companheiros para a partida contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira, às 21h, no Morumbi, pela Libertadores. O Tricolor é o líder da chave com três pontos conquistados.

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