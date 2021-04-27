Luciano revela consulta de clubes, mas diz: 'Preferência é o São Paulo'

O atacante Luciano é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020, com 21 gols, o jogador virou xodó da torcida são-paulina e uma das lideranças da equipe.
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Com contrato até 31 de dezembro de 2022 com o clube do Morumbi, Luciano falou sobre o seu futuro em entrevista ao programa 'Jogo Aberto', da BAND. Ele revelou consultas de alguns clubes, mas disse que a preferência é o São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Eu tenho contrato até o final do ano que vem, meus empresários tiveram algumas consultas, mas eu preferi nem escutar porque a preferência é o São Paulo, mas o São Paulo tem que querer também. Eu quero muito ficar aqui por muito tempo, eu quero muito ser valorizado aqui também, mas não tem como só eu querer. Espero que a gente possa conversar daqui uns dias para poder acertar alguma coisa ou ver o que é melhor pro clube e pra mim - disse. O jogador se prepara junto com os companheiros para a partida contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira, às 21h, no Morumbi, pela Libertadores. O Tricolor é o líder da chave com três pontos conquistados.