Luciano renova contrato com o São Paulo até dezembro de 2024

O São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2024. O antigo vínculo do jogador ia somente até o final desta temporada. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

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A renovação foi comemorada pelo diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em post nas rede sociais.

- Renovamos o contrato com o Luciano até dezembro de 2.024. Jogador identificado com nosso clube e com vc torcedor. Muito feliz e na luta para termos sempre um elenco forte e competitivo - escreveu o dirigente. Luciano vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo desde que chegou ao clube. Nesta temporada, sofreu uma lesão no início do ano, e vem ganhando espaço com Rogério Ceni. Desde que chegou ao Tricolor, Luciano tem 90 jogos e 34 gols marcados.

Em 2022, o camisa 11 atuou em 13 partidas e anotou três gols. Ele deve ser titular no duelo diante do Jorge Wilstermann-BOL, nesta quinta-feira (28), às 19h15, em Cochabamba, pela Sul-Americana.