Luciano reencontra Fortaleza, uma de suas 'vítimas' preferidas no São Paulo

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O São Paulo tem um trunfo para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Enfrentando o Fortaleza nas quartas de final, o Tricolor conta com a estrela do atacante Luciano diante do Leão para conseguir a tão desejada classificação no mata-mata nacional. O camisa 11 costuma ir bem contra o Fortaleza defendendo a camisa do São Paulo. Na última temporada, Luciano marcou três gols em quatro jogos contra o time do Nordeste, sendo um deles na Copa do Brasil, no empate por 3 a 3 na ida das oitavas de final, no Castelão.

Além desse confronto, ele marcou duas vezes contra o Fortaleza também no Castelão, na vitória por 3 a 2 no Campeonato Brasileiro. As outras duas partidas ele não deixou sua marca, mas permaneceu invicto diante do Leão: dois empates por 2 a 2, sendo os dois jogos no Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Voltando de lesão, Luciano participou dos últimos quatro jogos do São Paulo, contra Sport, Fortaleza, Juventude e Fluminense, este último atuando durante os 90 minutos.