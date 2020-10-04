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futebol

Luciano recebe o terceiro amarelo e está suspenso na próxima rodada

Atacante recebeu o cartão no segundo tempo e não enfrenta o Atlético-GO, no Morumbi. Tricolor tem desempenho ruim sem o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:15

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:15

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e está fora do jogo contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (7), às 20h30, no Morumbi. Sem o atacante por três jogos da Libertadores, os resultados foram duas derrotas fora de casa, para River Plate (2 a 1) e LDU (4 a 2), e um empate no Morumbi, contra o River (1 a 1), desempenho que culminou com a desclassificação do São Paulo na fase de grupos da competição continental.
O camisa onze é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com cinco gols marcados. O Tricolor já disputou dez jogos com o atacante, conquistando quatro vitórias, cinco empates e sofrendo apenas uma derrota.
Sem Luciano, a tendência é de que o ataque seja formado por Vitor Bueno, Gabriel Sara e Pablo.

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