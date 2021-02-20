Luciano pode quebrar jejum de 19 anos do São Paulo no Brasileirão; entenda

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Que Luciano vem sendo um dos grandes destaques do São Paulo na temporada, é indiscutível. O camisa onze vem fazendo gols decisivos e já deixou sua marca cinco vezes em seis jogos nesta temporada.

ATUAÇÕES: Luciano faz de pênalti, mas São Paulo cede e empata com Palmeiras no Morumbi

Com o gol marcado no empate contra o Palmeiras, por 1 a 1, no Morumbi, o atacante chegou aos 17 gols marcados no Brasileirão, empatando na artilharia do Brasileiro com Thiago Galhardo, do Internacional, Marinho, do Santos e Claudinho, do Red Bull Bragantino.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃOSe manter o ritmo, Luciano pode terminar a temporada como artilheiro do Brasileirão, algo que nenhum jogador do São Paulo conseguiu nos últimos 19 anos. A última vez que o Tricolor teve o artilheiro da competição foi com Luis Fabiano, que marcou 19 gols no Brasileirão de 2002, dividindo o posto com Rodrigo Fabri, na época, jogador do Grêmio. O São Paulo teve, ao longo da história do Brasileirão, quatro artilheiros do torneio. Pedro Rocha, com 17 gols em 1972, Careca, com 25 gols em 1986, Muller, com dez gols em 1987 e o Fabuloso em 2002, com 19 gols marcados.