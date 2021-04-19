Luciano pode completar 300 jogos na carreira contra o Sporting Cristal

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão de 2020, o atacante Luciano pode comemorar uma marca importante em sua carreira nesta terça-feira (20): caso entre em campo contra o Sporting Cristal pela Libertadores, o camisa 11 chegará a 300 jogos como profissional.O craque do Tricolor começou sua carreira no Atlético-GO, passando, posteriormente, por Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense e Grêmio.

- Fico muito feliz em poder celebrar esse feito em minha carreira. Uma marca muito importante e que vou lembrar para sempre com muito carinho. Cheguei até aqui com muito trabalho, empenho e esforço. Até hoje, me dedico muito e amo o que faço. Vamos por mais marcas como essa! Agradeço muito a todos que me ajudaram na minha trajetória, começando por Deus, minha esposa, família, amigos, empresários, direção dos clubes, treinadores e companheiros de equipe. Muito obrigado, de coração – comemora Luciano.

Goiano. nascido em Anápolis, o atacante começou a carreira no Atlético-GO. Depois de jogar pelo Avaí, chegou ao Corinthians em 2014, onde ficou até 2016. Nesse período, conseguiu chamar a atenção de times europeus e por lá viveu experiências interessantes.

Luciano desembarcou no meio de 2016 no Leganés, da Espanha, clube que pela primeira vez havia conseguido subir à primeirão divisão da La Liga. Atuou em boa parte da campanha na temporada, vivendo seu melhor momento no clube em abril de 2017. Na época, marcou um gol no Real Madrid..

Depois passou pelo Panathinaikos, da Grécia, por empréstimo. No segundo semestre de 2018 estava de volta ao Brasil, onde desembarcou no Fluminense e encontrou um técnico com quem teve forte relação: Fernando Diniz.

Luciano jogou pelo Fluminense de Diniz, depois foi para o Grêmio e só chegou ao São Paulo graças à insistência do treinador. Os gols não pararam de sair desde então e a comemoração ensaiada, que até pouco tempo atrás era só um plano, virou uma rotineira e agradável cena para todo torcedor são-paulino.No time do Morumbi, Luciano atuou em 44 jogos e marcou 23 gols. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, líder em participação de gols com 21 e o terceiro artilheiro do Brasil na temporada passada, com 24 tentos.

Veja quantas partidas Luciano disputou por cada time de sua carreira: