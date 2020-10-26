Luciano pede desculpas por ter se irritado com substituição

- Quero pedir perdão ao meu treinador e aos meus companheiros de equipe por ter me exaltado na minha substituição. Todo jogador gosta de jogar até o final e ajudar sempre a equipe, como venho fazendo com muita disposição e empenho para honrar essa camisa maravilhosa. Mas entendo e respeito a decisão da comissão técnica. De cabeça quente, me excedi. Reconheço que errei e peço mil desculpas pela minha reação na saída de campo - escreveu em sua conta no Instagram.Titular ao lado de Brenner no ataque do São Paulo, Luciano foi substituído no meio do segundo tempo, quando o Tricolor tentava controlar a melhora do Fortaleza na partida. O jogador não gostou da decisão, foi flagrado reclamando acintosamente de ter saído de campo, e depois perdeu a disputa por pênaltis. Importante ressaltar que Luciano era dúvida até momentos antes da partida. O jogador passou a semana trabalhando para se recuperar de um incômodo muscular e participou de apenas um treino nos dias que antecederam o confronto diante do Fortaleza do técnico Rogério Ceni.