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Luciano pede desculpas por ter se irritado com substituição

Atacante reconheceu erro ao reclamar de substituição e pediu desculpas aos seus companheiros de trabalho no São Paulo e também à comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 12:56

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:56

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O atacante Luciano pediu desculpas publicamente por ter reclamado da substituição feita pelo auxiliar Márcio Araújo no jogo do último domingo, contra o Fortaleza, no Morumbi. O jogador do São Paulo reconheceu que exagerou ao sair campo resmungando pela decisão da comissão técnica.
- Quero pedir perdão ao meu treinador e aos meus companheiros de equipe por ter me exaltado na minha substituição. Todo jogador gosta de jogar até o final e ajudar sempre a equipe, como venho fazendo com muita disposição e empenho para honrar essa camisa maravilhosa. Mas entendo e respeito a decisão da comissão técnica. De cabeça quente, me excedi. Reconheço que errei e peço mil desculpas pela minha reação na saída de campo - escreveu em sua conta no Instagram.Titular ao lado de Brenner no ataque do São Paulo, Luciano foi substituído no meio do segundo tempo, quando o Tricolor tentava controlar a melhora do Fortaleza na partida. O jogador não gostou da decisão, foi flagrado reclamando acintosamente de ter saído de campo, e depois perdeu a disputa por pênaltis. Importante ressaltar que Luciano era dúvida até momentos antes da partida. O jogador passou a semana trabalhando para se recuperar de um incômodo muscular e participou de apenas um treino nos dias que antecederam o confronto diante do Fortaleza do técnico Rogério Ceni.

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