Luciano passará por exames e é dúvida para o jogo de quarta

Ainda não é certo que Luciano seja relacionado para a partida, pois a inflamação que o atacante teve na última semana não permite no momento que o atleta retorne aos treinos, podendo ser escolhido de última hora se vai ou não para o jogo. O camisa 11 passará por testes ao longo da semana para saber se é capaz de jogar pelo menos alguns minutos contra o RB Bragantino.Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque.​Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque, juntamente com Pablo, que está lesionado e não será opção no banco de reservas. Para a vaga do volante, que mudou a cara do time Tricolor, o treinador tem opções como Tchê Tchê, Hernanes ou até o zagueiro Diego Costa, caso queira colocar alguém mais defensivo na posição.