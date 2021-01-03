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futebol

Luciano passará por exames e é dúvida para o jogo de quarta

Atacante teve uma lesão na perna esquerda que o tirou da volta da semifinal da Copa do Brasil e ainda será avaliado; Luan e Pablo estão fora da partida contra o RB Bragantino...

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 14:11
Crédito: Divulgação/São Paulo
A semana do São Paulo começou com algumas decisões a serem tomadas por Fernando Diniz sobre o time titular que irá a campo contra o RB Bragantino, quarta-feira (06) pelo Campeonato Brasileiro.
Simule>>> Veja quanto falta para o São Paulo ser campeão brasileiro
Ainda não é certo que Luciano seja relacionado para a partida, pois a inflamação que o atacante teve na última semana não permite no momento que o atleta retorne aos treinos, podendo ser escolhido de última hora se vai ou não para o jogo. O camisa 11 passará por testes ao longo da semana para saber se é capaz de jogar pelo menos alguns minutos contra o RB Bragantino.Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque.​Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque, juntamente com Pablo, que está lesionado e não será opção no banco de reservas. Para a vaga do volante, que mudou a cara do time Tricolor, o treinador tem opções como Tchê Tchê, Hernanes ou até o zagueiro Diego Costa, caso queira colocar alguém mais defensivo na posição.
A notícia boa para a torcida são paulina é a volta do lateral esquerdo Reinaldo, que estava suspenso na última partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e voltará ao time titular, trazendo de volta a força ofensiva oferecida pelo camisa 6 ao longo de 2020. Na reta final do Brasileirão, é necessário que o departamento médico fique com o menor número de jogadores possível e a lista de suspensos esteja sempre zerada, para que assim Fernando Diniz possa montar a equipe titular sem precisar planejar em caso de algum desfalque importante.

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