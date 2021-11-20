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futebol

Luciano passará por cirurgia no pulso e pode desfalcar o São Paulo

Atacante teve fratura no osso escafoide esquerdo no lance do segundo gol contra o Palmeiras e passará por cirurgia neste sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 15:28

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 15:28

O atacante Luciano passará, neste sábado (20), por uma cirurgia no punho, visando corrigir uma fratura no escafoide esquerdo, osso pequeno dessa região do braço. A lesão ocorreu no lance do segundo gol do São Paulo, na última quarta-feira (17). CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No segundo tempo do Choque-Rei, Luciano marcou um gol de fora da área, mas, na hora da finalização, recebeu uma entrada do defensor adversário e caiu se apoiando em cima do punho esquerdo, o que ocasionou a fratura. No momento da queda, porém, o atacante levantou sem sinais de dor e seguiu em campo normalmente.
Na reapresentação do elenco, na última sexta-feira (10), Luciano participou de atividades regenerativas ao lado dos titulares do clássico. Durante os trabalhos no Reffis, o atacante relatou incômodo no punho e passou por exame de imagem que detectou a fratura. O chefe do Departamento Médico do São Paulo, Dr. José Sanchez explicou.
- Após a reapresentação, o jogador se queixou de dores no local, apresentou inchaço e por isso encaminhamos para fazer exame, que detectou a fratura - relatou o médico.
Outro médico do clube, Dr. Tadeu Moreno, justificou a necessidade de cirurgia, explicando a lesão e os perigos de agravar a situação.
- Por ser uma fratura totalmente articular, não há como ele jogar com uma proteção. Seria muito arriscado. Qualquer queda que ele tenha e que eventualmente cause um novo desvio resultaria em uma sequela em todo o punho, com limitação de movimento e muitas vezes até com necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Seria um quadro complicado, diferente de uma fratura que não é articular, por isso a necessidade cirúrgica neste momento - explicou.A cirurgia de Luciano será feita pelo cirurgião Fernando Penteado, que faz parte da equipe do ortopedista Moises Cohen, no Hospital Albert Einstein, de São Paulo. O atacante deve receber alta no domingo (21) e, assim, iniciar atividades de recuperação no Reffis.
Crédito: LucianoselesionounolancedosegundogolcontraoPalmeiras(Foto:RubensChiri/www.saopaulofc.net

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