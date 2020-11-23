Luciano passa a ter o melhor aproveitamento entre os artilheiros do Brasileiro

Aos 27 anos de idade, Luciano vive um bom momento na carreira. Neste domingo, no empate do São Paulo com o Vasco em 1 a 1, o atacante marcou seu 5º gol nos últimos três jogos. Na temporada, somando seus números pelo Grêmio, são 15 bolas na rede em 38 partidas.

Apesar do pouco tempo no Morumbi - foi contratado junto ao Grêmio em agosto -, Luciano parece ter se adaptado rápido às ideias de Fernando Diniz. Com boa movimentação, o atacante tem se destacado principalmente pela eficiente na hora de definir as jogadas, algo que vinha sendo muito cobrado na equipe desde o ano passado.No Campeonato Brasileiro, o atacante tem nesse momento a maior taxa de conversão de finalizações em gol. Para anotar os seus nove tentos na competição, o jogador precisou de apenas 23 tentativas, o que dá a ele uma média de acerto de 39,1%. Thiago Galhardo, do Internacional, por exemplo, principal goleador da disputa com 15 gols, tem um aproveitamento de 34,9%, segundo dados do Sofascore. Veja mais números: