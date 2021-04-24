Luciano no meio de campo? Veja o posicionamento do atacante do São Paulo contra o Santo André

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na última sexta-feira (23), o São Paulo venceu o Santo André por 2 a 0, no Morumbi, em partida pelo Paulistão. O time entrou em campo com mudanças e uma delas chamou muita atenção: Luciano foi escalado como um meia. O camisa 11 deixou a desejar na partida, mas seu posicionamento em campo foi bem dinâmico e interessante.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA 2021

Jogando na linha de meio de campo, ao lado de Igor Gomes e Rodrigo Nestor, com Daniel Alves, pela direita, e Reinaldo, pela esquerda, como alas, o camisa 11 teve uma movimentação bem interessante nas subidas ao ataque e proporcionou mais versatilidade ao time.

Acostumado a jogar de atacante, Luciano foi importante em algumas jogadas em que chegou por trás e pisou na área, buscando, inclusive, a finalização, levando perigo.

O que permite que Luciano faça sua função é sua qualidade na criação de jogadas. Como atacante, o jogador já tem o costume de sair da área e participar do início do ataque do São Paulo, trabalhando tanto na articulação como na finalização.

Como meia, o papel é invertido. Luciano passa a ser um meia que ajuda no ataque infiltrando e chegando por trás da defesa como uma boa opção para balançar as redes. Desde o começo do jogo, por exemplo, o atleta foi alvo de cruzamentos na área, levando perigo em alguns desses.

Atrás de uma dupla de ataque composta por Rojas (ponta de origem) e Vitor Bueno (meia de origem), o posicionamento de Luciano foi importante para garantir um meio mais dinâmico e ofensivo, mesmo fazendo partida apagada.

Em determinadas jogadas, foi possível observar Rojas indo para o lado de campo, abrindo espaço para a chegada de Reinaldo, centralizando. Quando isso ocorreu, Luciano passou a ocupar a vaga do equatoriano na dupla de ataque.

A atuação do camisa 11, porém, ficou longe de ser boa. Embora seu posicionamento tenha sido interessante de se observar, o atacante não conseguiu ser efetivo e, mais uma vez, não fez boa partida. O jogador parece simplesmente não conseguir engrenar na temporada.

No segundo tempo, Luciano desperdiçou uma grande chance de ataque ao tentar finalizar uma bola que poderia ser passada para Reinaldo, que estava em liberdade pela ponta, sendo a melhor opção para a conclusão do ataque.Mesmo com partida ruim, a escalação de Luciano como um dos jogadores do meio de campo do São Paulo trouxe uma dinâmica interessante que, em uma atuação melhor do camisa 11, pode render bons frutos para a equipe, gerando muita versatilidade e movimentação.