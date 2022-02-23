Luciano negocia renovação de contrato com o São Paulo

O atacante Luciano abriu negociações para renovar seu contrato com o São Paulo, que vai até o final deste ano. A informação foi publicada incialmente pelo GE e confirmada no LANCE!. A partir de junho, o camisa 11 já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Por isso, tanto o São Paulo quanto os representantes do jogador já iniciaram as conversas para a extensão do vínculo, tirando o risco do Tricolor perder o jogador de graça.

Conforme apurado pelo L!, há otimismo de ambas as partes para uma renovação. Luciano é querido pela torcida e foi importante nas últimas temporadas. Em 2021, apesar de ficar muito tempo lesionado, foi decisivo nas vitórias contra Juventude, onde fez um gol e Palmeiras, quando marcou e deu assistência. Luciano está desde 2020 no São Paulo, quando chegou do Grêmio em uma troca com Everton, ainda sob o comando de Fernando Diniz. De lá para cá, o jogador atuou em 77 jogos e marcou 31 gols, sendo artilheiro do Brasileirão de 2021, com 18 gols marcados.