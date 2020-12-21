futebol

Luciano não treina, faz tratamento e pode ser relacionado contra o Grêmio

Atacante não participou do trabalho com bola junto com os companheiros, mas fez trabalhos no Reffis, buscando se recuperar de estiramento na perna esquerda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 15:23

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:23

Crédito: Divulgação/São Paulo
O atacante Luciano, do São Paulo, não treinou juntamente com os companheiros nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O camisa onze realizou trabalhos internos no Reffis, buscando se recuperar de um estiramento na perna esquerda.
A presença do jogador entre os relacionados segue sendo uma incógnita, mas ele pode aparecer na lista de Fernando Diniz. Vale ressaltar que o jogador se machucou durante o clássico contra o Corinthians, no dia 13 de dezembro. Ele ficou de fora da vitória por 3 a 0, contra o Atlético-MG, na última quarta-feira.
Contra o Galo, o meio-campo Tchê Tchê foi o escolhido para entrar na equipe. Pablo e Vitor Bueno também brigam pela posição caso Luciano não fique à disposição. O São Paulo viaja a Porto Alegre nesta terça-feira à tarde, com a possível presença de Julio Casares, novo presidente do São Paulo.
O São Paulo enfrenta o Grêmio, às 21h30, na próxima quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio.

