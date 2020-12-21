Luciano não treina, faz tratamento e pode ser relacionado contra o Grêmio

O atacante Luciano, do São Paulo, não treinou juntamente com os companheiros nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O camisa onze realizou trabalhos internos no Reffis, buscando se recuperar de um estiramento na perna esquerda.
A presença do jogador entre os relacionados segue sendo uma incógnita, mas ele pode aparecer na lista de Fernando Diniz. Vale ressaltar que o jogador se machucou durante o clássico contra o Corinthians, no dia 13 de dezembro. Ele ficou de fora da vitória por 3 a 0, contra o Atlético-MG, na última quarta-feira.
Contra o Galo, o meio-campo Tchê Tchê foi o escolhido para entrar na equipe. Pablo e Vitor Bueno também brigam pela posição caso Luciano não fique à disposição. O São Paulo viaja a Porto Alegre nesta terça-feira à tarde, com a possível presença de Julio Casares, novo presidente do São Paulo.
O São Paulo enfrenta o Grêmio, às 21h30, na próxima quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio.