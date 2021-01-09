Luciano não treina e deve ser desfalque; veja provável time no San-São

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo deve ter o desfalque de Luciano no clássico contra o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. O atacante não treinou com os companheiros e fez trabalhos na parte interna do CT. Ele se recupera de uma infecção na perna esquerda. A informação foi dada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

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Quem deve ter condições de jogo é o atacante Pablo. Ele se recuperou de lesão no músculo adutor da coxa esquerda e participou normalmente das atividades, conforme imagens divulgadas pelo clube.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO BRASILEIRÃO Na zaga, Diego Costa e Léo disputam a vaga de titular ao lado do equatoriano Arboleda. Caso o primeiro jogue, será a primeira vez que ele formará dupla com o camisa cinco são-paulino.