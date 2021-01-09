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futebol

Luciano não treina e deve ser desfalque; veja provável time no San-São

Atacante ficou de fora do treinamento deste sábado e não deve enfrentar o Santos. Pablo é o favorito para formar o ataque com Brenner, enquanto dupla de zaga titular é incógnita...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:05

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:05

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo deve ter o desfalque de Luciano no clássico contra o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. O atacante não treinou com os companheiros e fez trabalhos na parte interna do CT. Ele se recupera de uma infecção na perna esquerda. A informação foi dada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Repetiu o desempenho deste ano? Veja a colocação do São Paulo após a 28ª rodada do Brasileirão desde 2003
Quem deve ter condições de jogo é o atacante Pablo. Ele se recuperou de lesão no músculo adutor da coxa esquerda e participou normalmente das atividades, conforme imagens divulgadas pelo clube.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO BRASILEIRÃO Na zaga, Diego Costa e Léo disputam a vaga de titular ao lado do equatoriano Arboleda. Caso o primeiro jogue, será a primeira vez que ele formará dupla com o camisa cinco são-paulino.
Quem volta ao time são o volante Luan e o lateral-direito Juanfran. Os desfalques certos são os suspensos Bruno Alves e Tchê Tchê. Com isso, uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Arboleda, Léo (Diego Costa) e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Pablo (Vitor Bueno).

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