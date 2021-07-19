Luciano não se recupera de lesão e é desfalque do São Paulo diante do Racing

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Apesar dos retornos de Rigoni e Miranda, o São Paulo terá um desfalque importante para a partida contra o Racing-ARG, nas oitavas de final da Libertadores. O atacante Luciano não se recuperou de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do confronto. O jogador se lesionou ainda no clássico contra o Santos, no dia 20 de junho. Ou seja, nesta terça-feira (20), ele completará um mês no departamento médico do São Paulo. O camisa 11 chegou a trabalhar com os fisioterapeutas no campo nesta semana, mas não reuniu condições de jogo.

TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoAlém de Luciano, mais dois jogadores também estão fora contra o Racing por lesão: o volante William e o atacante Eder. William se recupera há mais de um mês de um trauma no joelho direito e ainda não tem previsão de volta. Já Eder sofreu estiramento na coxa no jogo de ida e também está fora.