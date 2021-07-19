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Luciano não se recupera de lesão e é desfalque do São Paulo diante do Racing

Atacante continua em tratamento de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Além dele, William e Eder também estão fora por problemas musculares...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 14:34

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:34

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Apesar dos retornos de Rigoni e Miranda, o São Paulo terá um desfalque importante para a partida contra o Racing-ARG, nas oitavas de final da Libertadores. O atacante Luciano não se recuperou de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do confronto. O jogador se lesionou ainda no clássico contra o Santos, no dia 20 de junho. Ou seja, nesta terça-feira (20), ele completará um mês no departamento médico do São Paulo. O camisa 11 chegou a trabalhar com os fisioterapeutas no campo nesta semana, mas não reuniu condições de jogo.
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GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoAlém de Luciano, mais dois jogadores também estão fora contra o Racing por lesão: o volante William e o atacante Eder. William se recupera há mais de um mês de um trauma no joelho direito e ainda não tem previsão de volta. Já Eder sofreu estiramento na coxa no jogo de ida e também está fora.
Outro desfalque, esse já esperado, é o de Daniel Alves, que está com a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. Um provável time tem: Volpi, Miranda (Bruno Alves), Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington; Rigoni (Gabriel Sara) e Pablo.​Com muitos desfalques, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Racing no Morumbi e agora o Tricolor entra em campo precisando vencer ou empatar com mais de dois gols para avançar. Caso haja empate por 1 a 1, a definição irá aos pênaltis. Em caso de um novo 0 a 0, a os argentinos ficarão com a vaga.

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