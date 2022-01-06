Luciano, Miranda... São Paulo tem jogadores importantes com contrato até o fim deste ano

O São Paulo planeja reformulações no elenco para 2022, com chegadas de jogadores, como Rafinha e Alisson. Entretanto, não são somente os jogadores de fora que merecem atenção da diretoria, já que alguns atletas do atual elenco têm contratos se encerrando neste ano. Ao todo, 12 jogadores do atual elenco do São Paulo, ou seja, mais que um time inteiro encerra seus contrato com a equipe em 2022. Alguns atletas são essenciais no momento, como o zagueiro Miranda e o atacante Luciano. Outros, são promessas da base que subiram ao profissional, como o atacante Juan.

Dois jogadores terminam seus contratos na metade de 2022: Thiago Couto e Juan. Esses casos merecem atenção maior, já que a dupla pode deixar a equipe a custo zero, assinando pré-contrato com outro time.Miranda, Luciano, Reinaldo, Calleri e Igor Vinícius são alguns dos titulares da equipe que terminam seus contratos ao final da temporada, todos no dia 31 de dezembro de 2022, com exceção de Léo, que possui vínculo até o dia 30 do mesmo mês.

Eder, Gabriel, Diego Costa e Walce são outros jogadores com contrato até o dia 31 de dezembro de 2022. Voltando de empréstimo, Toró, que está com situação indefinida, também tem contrato até dezembro de 2022.

Caso o Tricolor deseje manter os atletas na equipe, ou ao menos não perdê-los em transferências gratuitas, precisa renovar os vínculos até o meio da temporada, antes destes jogadores entrarem no período em que podem assinar com outros times por pré-contrato.

Contratos até junho de 2022 Thiago Couto - goleiroJuan - atacante

Contratos até dezembro de 2022 ​Miranda - zagueiro Walce - zagueiroDiego Costa - zagueiro Reinaldo - lateral-esquerdoIgor Vinícius - lateral-direito ​Gabriel - volanteEder - atacanteToró - atacanteLuciano - atacanteCalleri - atacante